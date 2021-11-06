六甲174線山路彎道重機飆速，台南警結合相關單位於174線32.7公里處執行改裝車輛及大型重機車聯合稽查。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

六甲174線山路彎道重機飆速，台南警結合相關單位於174線32.7公里處執行改裝車輛及大型重機車聯合稽查。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市六甲區市道174線、175線山路蜿蜒起伏，吸引重機族車聚，彎道還有人等候拍攝過彎壓車畫面，當地居民對重機車噪音不堪其擾，台南市警察局麻豆分局結合相關單位，6日於174線32.7公里處執行改裝車輛及大型重機車聯合稽查，還出動空拍機蒐證。

麻豆警方表示，174線、175線沿途有「東山咖啡公路」及「西口小瑞士」著名景點，近期周末大型重機車有增加趨勢，還有專人於彎道拍攝過彎壓車畫面，上傳社群網站，吸引更多人來朝聖、競速。

麻豆警方為保障民眾行車安全，避免機車競速發生交通事故，6日與交通警察大隊、交通部公路總局嘉義區監理所麻豆監理站及台南市政府環境保護局在174線32.7公里處聯合執法。

此次行動共攔檢大型車輛4部、大型重機80輛，噪音檢測不合格告發6輛、交通違規共10輛，更有1輛大型重機騎士於噪音檢測時經警方聞到酒氣，經酒測後，酒測值達0.25MG／L，當場以公共危險罪嫌移送法辦。

麻豆分局長許敏能表示，六甲區市道174線假日觀光車流較多，山區道路速限每小時50公里，呼籲用路人進入山區路段小心駕駛、遵守交通規則，勿飆車、壓車，避免交通事故發生，警方將持續規畫聯合稽查勤務。

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