51歲張姓死者每月10萬包養林姓酒店女，卻被全身綁上40公斤空心磚、雙眼被黑色膠帶封死，頭腳遭綑綁、套上黑色塑膠袋慘死溪流，而林女的爸媽、弟弟坦承為殺人共犯，他們說因為林女屢次遭對方施暴、性虐待，甚至被迫墮胎，不忍心女兒才合謀殺人，林女母親交保後相當懊悔，整天以淚洗面。

據ETtoday報導，林女在從事酒店業前在台中開早餐店，生意下滑後選擇到台北轉戰八大產業，一度從中性形象改變成美艷外表，僅而結識從事博弈產業、綽號「龍哥」的張男，不過她雖被張男包養，但2人經常在酒店爭執，她每次回到彰化老家，就會被家人發現身上有多處瘀青，甚至被發現曾去墮胎，疑似都是張男所造成。

林父稱女兒常向家人抱怨，經常受張男欺侮，甚至性凌虐，家人心疼不捨才一同討論殺人計畫，事先勘查路線，以確定如何用繩索勒斃與棄屍地點。（資料照）

目前林女與林女父親已被收押，檢警查出林女父母、弟弟為共犯，3人坦承因不滿張男「欺侮」林女才預謀殺人，林父稱女兒常向家人抱怨，經常受張男欺侮，甚至性凌虐，家人心疼不捨才一同討論殺人計畫，事先勘查路線，以確定如何用繩索勒斃與棄屍地點。由林女誘騙張南下彰化，一家人佯裝熱情歡迎他入住過夜，最終客死異鄉。

據了解林女母親與林女弟弟交保後均搬離租屋處躲避風頭，房東也說將不會續租，而林女還有1個年輕、就學中的妹妹，該妹妹這2天也未再去學校，林女母親則相當懊悔、整天以淚洗面，甚至有輕生想法。