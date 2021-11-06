COVID-19公費疫苗施打以來，台南市衛生局統計截至5日，第1劑疫苗涵蓋率70.6％、第2劑34.6％，第13輪疫苗預約接種期程為11月5日至12日，平均單日約接種1.5萬人，現以施打第2劑為主，預計年底第2劑涵蓋率可衝到6成。

台南市衛生局統計截至5日，第1劑疫苗涵蓋率70.6％、第2劑34.6％。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市衛生局長許以霖指出，以第1劑疫苗來說，截至目前應該「打得差不多了」，除非納入5至12歲也可接種，或許還能將第1劑衝高到8成的涵蓋率，否則，以台灣疫情相對穩定而言，不想打的人還是堅持不會打。

由於近期疫情趨緩，疫苗也出現打氣不佳的現象，他說，民眾施打意願下滑，主要是該打的都打了。他說，以流感疫苗經驗來說，平均約有2成民眾，是不打疫苗的族群，這部分也無法勉強大家都接種。

他說，接下來仍會以「全民接種、力拚2劑涵蓋率」為目標，呼籲符合資格接種的民眾，儘速上疫苗預約平台登記。第13輪疫苗預約接種期程從11月5日至12日，為提供尚未至COVID-19公費疫苗預約平台完成預約的市民接種，柳營奇美醫院11月10日下午開放AZ疫苗，11月8日、9日、10日至12日上午BNT疫苗接種預約；部立台南醫院11月8日至14日仍有部分AZ及BNT疫苗名額。