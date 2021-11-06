新竹市市長林智堅。（圖／取自林智堅臉書）

新竹市市長林智堅4日受邀赴台灣美國商會演講，分享7年來改造新竹的經驗，以及如何將設計與創新導入公共建設，打造美感都市的心得。林透露，現場有許多人都主動關心大新竹合併升格的議題，包括台灣應用材料公司、Netflix、Intel、Qualcomm等4大國際頂尖企業；林強調，大新竹正是提升竹科半導體產業發展的關鍵時刻，合併升格除能提升政府效能，更有助於台灣再次升級、立足國際。

林智堅4日在臉書發文表示，他4日赴台灣美國商會演講，向大家分享7年來改造新竹的經驗，讓大家更認識這座小而偉大的城市。演講中，他也向大家分享新竹市這7年來「跳級成長」的過程，因為新竹市是竹竹苗地區的核心城市，除了有著獨特城市DNA，更有著深厚的文化底蘊，但過去卻一直沒有好的建設讓這座城市被看見。

林智堅強調，他上任後努力將設計導入公共建設，透過創新跟設計，讓這座城市不一樣，包括推動新校園運動、步行城市、改造竹市立動物園與南寮漁港。不僅如此，當天也有許多人主動關心大新竹合併升格的議題，例如台灣應用材料公司、Netflix、Intel、Qualcomm等公司的高階主管，他們不僅公司總部或設立據點在新竹，長期深耕經營，更時刻關注台灣的經濟與產業局勢。

針對新竹升格議題，林智堅重申，大新竹現在正面臨下一個階段的關鍵時刻，需要更多資源與建設，讓竹科半導體產業發展在國際更有競爭力，也能讓城市發展更好；合併升格除能提升政府效能為更多民眾服務，更能完善都市生活環境吸引人才落腳、讓產業與城市發展持續成長，不只有利竹科發展，亦有助台灣再次升級、立足國際。