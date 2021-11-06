男星阿龐最近因爆肥到讓人認不出來，他曾於去年一口氣在8個月內成功剷肉25公斤，甚至接下瘦身代言產品，結果代言結束後再度發胖，他日前上TVBS《健康2.0》表示因為飲食方面逐漸鬆懈，今年9月初整個人爆肥到近百公斤。

關於體重急速走鐘，阿龐在節目中回憶道，39歲那年工作忙碌，不僅接了綜藝主持，還有8點檔戲劇，曾一口氣有5個節目在手上，加上長期睡眠不足積勞成疾，某次洗澡意外發現脖子有一塊腫塊，身體還會有莫名燥熱感，檢查後發現罹患淋巴癌。當時他聽媽媽建議「吃胖一點、營養一點才有病本」，所以美食不忌口，體重最終「失控」到120公斤，BMI值竟到41，嚇壞現場來賓。

中山醫院家醫科醫師陳欣湄分享，罹癌虛弱時要增重這個觀念「某種程度上是正確的」，在抗癌時接受化療，也會同步傷害到身體健康的白血球、組織及細胞，營養過度缺乏，但得要補對營養素及蛋白質才是最重要的。

在身材失控暴走之後，阿龐意識到身體逐漸發出警訊，重度肥胖影響不僅走路越來越喘，在家只想吃不想動，還笑說肚子大到會「卡」住綁不到鞋帶，到最後自己也看不下去，決定實施「無油無澱粉」的極端減重計畫，短短8個月立甩25公斤。不料疫情三級警戒期間竟又控制不了食慾，囤貨百顆水餃、泡麵及披薩，自認屬於「每一餐如果沒有吃到澱粉，會心情不好」的人。

臺安減重中心營養師劉怡里對於「無油無澱粉」減肥法做出了解釋，因為澱粉可以迅速被分解成葡萄糖，體內急速分泌血糖及血清素的情形下，讓人產生飽足感及愉悅感，產生對於吃澱粉是一件美好的印象。然而她依舊不建議減肥應該完全戒掉澱粉，因為「會導致肌肉量流失」，澱粉就像「火種」，身體要有適度的優質澱粉，脂肪才會燃燒，才能避免溜溜球式的復胖。

最後阿龐跟主持人鄭凱云信誓旦旦掛保證，下次回到節目，一定帶著健康的身體跟大家見面。要了解更多相關節目內容，請鎖定TVBS 56頻道《健康2.0》，或訂閱《健康2.0》YT頻道➔https：／／bit.ly／2IBSoRr。