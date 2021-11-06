遭爆會議狂請假！林靜儀請辭VICP委員 陳時中已批准：避免政治干擾

代表民進黨出戰台中立委第二選區補選的林靜儀，被發現在擔任疫苗救濟審查委員會委員時，9次會議只出席1次，消息曝光後引發輿論譁然。不過，衛福部長陳時中今(6日)出席「第74屆醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮」時透露，林靜儀已經請辭，自己也已經批准。

林靜儀是預防接種受害救濟審議小組唯一婦產科代表，今年9次開會僅出席1次。消息曝光，林靜儀曾辯稱，「不要用你們的政治攻擊造成會議專家委員們的困擾」，諮詢委員沒薪資，只領出席費，因會議時間常遇到已有既定行程，且「專家群中有資深專家且有婦科前輩」，她無法配合出席時並未影響會議。陳時中日前被問到這是否已喪失擔任委員意義，表示「我們會重新考慮」。

不過，陳時中今天出席「第74屆醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮」，被媒體問到關於林靜儀的問題時表示，林靜疑已經請辭，且自己也經批准此事，避免政治干擾。同時，他也指出，替代名單還在討論當中尚未出爐。