It wasn't a pretty sight as the gates began to open at NRG Stadium for the first day of the Astroworld festival. Video captured festival-goers getting trampled as a huge crowd pushed their way through the entrance gates.



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據「ABC 13」6日報導，第三屆天文音樂祭5日於德州休士頓NRG公園揭幕。然而，活動才開幕便傳出百人大規模踩踏事件；且在踩踏事件數小時後，音樂祭再度傳出意外，至少8人死亡、數百人受傷。

報導指出，由於包括知名饒舌歌手崔維斯史考特（Travis Scott）於音樂祭中登台演出，還有多種表演節目。不但門票銷售一空，現場也湧入大規模人潮，導致憾事發生。

#⃣ #AHORA | Se habría producido una estampida en el Astroworld Music Festival mientras tocaba el rapero Travis Scott en Houston Texas. Hay 11 muertes confirmadas. pic.twitter.com/KU2wgu3AVP — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 6 2021

BREAKING: 11 Possible Deaths Tonight At Travis Scott’s #AstroWorld Music Festival. Multiple Cardiac Arrests Reported. (DEVELOPING)



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休士頓消防局證實，最嚴重的意外發生於當地時間5日21時15分左右。當時約有5萬人向舞台移動。「隨著人群推擠試圖湧向舞台」，憾事因此發生。在接到多名民眾受傷的報案通知後，已派員趕赴現場，至少為2人進行心肺復甦術。

報導表示，從監視器畫面顯示，由於活動提前結束，多處竄出兇猛火勢，警察則忙著於現場維持秩序。休士頓市警局局長費納（Troy Finner）解釋，由於太多人受傷，活動單位只好暫停演出。「隨著人群出現推擠，演出隨即喊停」。

費納強調，現在要談具體死亡人數或導致推擠的原因仍為時尚早，並且駁斥外界一切傳聞。「有很多謠言在流傳，這樣做只會傷害家屬」。

警方已在鄰近酒店開設聯絡處，提供家屬與活動參與者會合與最新資訊。休士頓官員呼籲，如果自己親人參與音樂會，卻遲遲未能取得聯繫，請先到連絡處等候。

費納也強調，「如果你是親屬，你的家人參與這次活動卻失聯，我們已開設聯絡處提供協助」。他也表示，致命意外是發生在大批人群衝入NGR公園外圍之後。儘管當時現場一度混亂，但這兩起事件並沒有關聯性。

在5日下午時，傳出數百名粉絲衝入活動現場，導致踩踏意外發生，金屬探測器也遭推倒、安檢區則被突破。不過，仍不能確定有民眾在踩踏意外中受重傷。「ABC 13」記者的推特影片則顯示，由於湧入的人實在太多，安檢人員只能攔住部分衝入群眾。

As we were arriving to the Astroworld Festival at NRG Park right at 2:00 a stampede burst through the gates. Hundreds of people destroyed the VIP security entrance bypassing the checkpoint. People were trampled. Some were detained.



(Excuse any language you may hear) pic.twitter.com/d0m2rjqAAk — Mycah Hatfield (@MycahABC13) November 5 2021

第三屆天文音樂祭門票5月開始兜售，開賣才1小時10萬張門票就全數售完。