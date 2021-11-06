裝著呼吸器的劉爺爺接受到宅沐浴之前，擔心呼吸器掉落只能用擦澡替代。（永信社會福利基金會提供）

為讓長期臥床的弱勢失能者，可以得到專業的沐浴服務，永信社會福利基金會偕國際職業婦女協會大台中分會暨大里友誠獅子會，舉辦弱勢家庭免費到宅沐浴活動，希望給長期卧床失能者感受許久未能沐浴的機會。

永信社會福利基會創立到宅沐浴已有4年多，深知此項服務對長期卧床失能者的助益良多，發起「弱勢家庭免費到宅沐浴活動」，特邀國際職業婦女協會大台中分會、國際獅子會300-C2區大里友誠獅子會共同捐贈13萬2000元做為永信社會福利基金會到宅免費沐浴專款，讓更多有需要的弱勢家庭得以向基金會提出申請。另也藉此活動推廣，讓更多有愛心的社會人士、團體能共襄盛舉支持有意義的活動。

永信社會福利基金會執行長趙明明說，在推行長照業務之際，發現不少長期臥床的病患，僅能以擦澡取代洗澡。洗澡是人的基本生理需求，但對長期臥床的失能者家庭來說，洗澡是一件需要全家總動員的大事；對重度失能者而言，長期沒洗澡，身上會產生油汗味，讓親友小孩不易親近。此外天氣炎熱流汗，也會造成身體搔癢不舒服，容易罹患皮膚疾病。

為給長期臥床失能者也能得到適當的身體清潔，永信社會福利基金會向嘉義中華聖母基金會學習到府洗澡的技術及工具。而源自日本泡湯文化的到宅沐浴車，是運用組合式的沐浴設備，搭配三人一組的專業團隊，只要家中有1.5坪的空間，就能為失能者進行全身沐浴和泡澡服務。

基金會的葉建鑫主任指出，自基金會推動到宅沐浴服務四年多以來，總計幫助6474人次的重度失能長者重拾洗澡的快樂。

國際職業婦女協會大台中分會長林秀芬說，此次聯合募款所得，將可提供60人次的免費到宅沐浴申請，希望藉此讓更多弱勢家庭的失能者好好洗個澡，找回生命的尊嚴。而此次號召這項社會服務，也是為了執行聯合國永續經營的17項指標中的第3項「良好健康與社會福利」而發起公益活動。

國際獅子會300-C2區大里友誠獅子會長廖宥榛表示，之前會裡舉辦捐贈白米給弱勢家庭的社會服務時，發現有些弱勢家庭中臥床的身心障礙者，身上及家中都有異味；知悉永信社會福利基金會有提供到宅沐浴的服務，獅友們發動樂捐，響應到宅沐浴的社會服務。

永信社會福利基金會目前在大台中地區有三台到宅沐浴車，提供到宅沐浴服務，家中如有沐浴需求的民眾，歡迎來電洽詢。到宅沐浴服務專線：04-26270812分機355。