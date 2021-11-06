花蓮市長魏嘉賢與地方各界希望大家逛菜市場，支持傳統攤商。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

疫情以來，傳統市場因為人流管制導致人潮銳減，好不容易等到疫情趨緩，花蓮市公有零售市場推出「閣來去市場仔‧滿斤換好康」聯合促銷活動，到市區5間傳統市場，秤重量兌換刮刮卡，可抽驚喜大獎，市長魏嘉賢希望藉此能彌補因疫情期間攤商的短收，相揪逛菜市仔！

花蓮市公有零售市場聯合促銷活動「 閣來去市場仔‧滿斤換好康」即日起至11月19月，到市場中的兌換點秤量於市場內消費商品的重量，滿1台斤可換1張刮刮卡、2斤換2張刮刮卡，一人一天最多可兌換2張；刮刮卡中可刮出摸彩券或50元、100元、200元抵用券，抵用券即可於各公有零售市場內消費；而摸彩券可投入摸彩箱內，將於19日閉幕抽出好禮得主，有機會獲50吋電視等好禮。

魏嘉賢表示，今年因新冠疫情爆發，讓許多民眾不願出門採買，隨著疫情趨緩各項防疫限制逐漸解封，市公所安排公有零售市場聯合促銷活動來提升買氣，希望讓攤商夥伴能彌補疫情期間的收入缺口，也鼓勵市民朋友用行動支持傳統市場，一起支持逛菜市仔，買夠夠、換好康！

魏嘉賢提到，中華及重慶市場裡也有許多攤商獲得樂活名攤星級認證的肯定，其中五路發豬肉店及池上阿俊放山雞，更是摘下四星認證的最高等級，讓消費者看見傳統市場的改變與優質購物環境，市公所也全力改善購物空間，傳統市場的排水、通風系統，路面止滑等工程改善，讓大家逛得安全，買得安心。

參加「滿斤換好康」的民眾，可以於各市場開放的時間前往兌換刮刮卡，重慶市場：11／05~11／08，上午8：30~11：00；復興市場：11／09~11／12，上午8：30~11：00；大同市場，11／12~11／13；上午8：30~11：00；中華市場：11／16~11／18，上午8：30~11：00；中山市場：11／13~11／16，下午2：00~5：00。