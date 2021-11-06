「台南好生活 台南呷頭路」新營場就業博覽會6日舉辦，市長黃偉哲到場為求職者加油打氣。(台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真)

台南市今年最後一場大型徵才活動6日於新營體育館外廣場舉辦，有台積電、台灣國際航電Garmin等公司釋出5380個工作機會，台南市長黃偉哲上午到場幫求職者加油打氣，期待大家順利在台南呷頭路，過好年。

黃偉哲表示，感謝勞動部勞動力發展署、移民署及南科管理局一起協助企業辦理徵才，現在許多南科的高科技公司都在努力擴充產能，例如Garmin公司5月簽約進駐樹谷園區，市府也協助招聘800多名員工，10月就開始生產，非常有效率。

勞工局表示，此次邀集服務業、傳產業、科技業等88家廠商，有台積電、台灣國際航電、聯亞科技、統一實業等釋出5380個工作機會，其中有62家廠商提供3026個職缺薪資超過3萬元，初步媒合率53.48％。

勞工局長王鑫基指出，為協助市民就業、廠商找人才，今年已辦理300場以上的大、中、小型徵才活動，除了6日的大型徵才活動，因台南首座outlet將進駐歸仁高鐵站旁，11月19日在永華市政中心2樓中庭還有一場人才招募活動，將釋出600個職缺。