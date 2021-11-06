副總統賴清德一到現場請民眾站起大呼口號，「4個不同意，台灣更有力」。（張妍溱攝）

民進黨6日在台中連辦4場公投說明會，副總統賴清德下午參與北屯場次，現場約500多人潮，賴清德一到現場請民眾站起大呼口號，「4個不同意，台灣更有力」，包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，及參加中二立委補選的前立委林靜儀，前立委陳柏惟均到場。

副總統賴清德指出，針對鬆綁美豬美牛進口限制，美國支持台灣簽訂雙邊貿易，目前讓萊豬公投很為難，國內對萊克多巴胺含量要求是依國際標準，請國人安心。

賴清德續指，珍愛藻礁議題，桃園觀音大潭藻礁，是全球少數僅存的現生淺海藻礁，民進黨能源政策不用核能發電，用天然再生能源發電、減少煤炭，朝能源轉型目標，也盡全力保護藻礁，其天然氣第三接收站，「減煤」與「保育」權衡。

賴清德重申，「重啟核四、反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選」4大公投案，呼籲人民支持在12月18日站出來投票。另關心，中二立委補選狀況，賴說，2年前陳柏惟勇敢到中二區參選，當時得到人民的支持，但是後來遭罷免，事後仍繼續支持補選的前立委林靜儀，令他很感動，希望大家支持「即戰力、勇敢接力、一起贏回正義。」

林靜儀表示，有網友稱她是「女版陳柏惟」，她認為自己比陳柏惟資深，過去曾經先在立法院擔任不分區4年立委，在經驗來說她是學姐，未來她若當選會更認真，她認為把陳罷免的政黨，是要負責任嗎？所以接下來選舉，屆時她要睜大眼睛看對手要派誰出線。