國民黨發動反萊豬公投，行政院長蘇貞昌2日受訪批評國民黨的目的是要鎖死台灣，讓台灣不能加入CPTPP，對此，國民黨台北市議員王鴻薇表示，蘇貞昌2012搶當反萊大將，現在去又支持萊豬，是被外星人綁架，還是得了失憶症？

王鴻薇今（6日）在臉書發文表示，最近蘇貞昌把萊豬跟CPTPP綁在一起，反對開放，還說喊反萊豬鎖死台灣，讓大陸高興，但不知道蘇貞昌是忘了還是害怕想起來？「2012年3月7日 你自己在臉書上發文，寫了什麼」？

王鴻薇也指，蘇貞昌當時針對馬政府進口美牛在其臉書臉書稱，「在所有的國家施政中，政府最必須嚴格把關、絕對不能寬鬆的，就是食品安全，政府禁用萊克多巴胺（瘦肉精），就是我在行政院長任內規定的」，蘇並強調，「政府這次決意開放含瘦肉精的美國牛肉進口，絲毫不顧國民健康，完全違背政府應有的作為」。

王鴻薇痛批，蘇貞昌當年對萊克多巴胺深惡痛絕，甚至以就是在其任內禁用這件事向老百姓邀功，從2012年到2021年，不知道蘇貞昌是被外星人綁架，還是得了失憶症，現在是騙神民、騙人民，甚至蘇是連「2012的自己都騙嗎」？王批評，套一句當年蘇的話「國民的健康無可取代，全體國民一起監督，共同捍衛自己的健康」，呼籲大家萊豬公投投同意，「為自己健康站出來」！