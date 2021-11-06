受疫情影響，台南市特優里長、績優民政人員暨資深里鄰長表揚大會延至11月6日舉行，台南市長黃偉哲親自頒獎予151位受獎人，感謝他們為民服務的辛勞與努力，而本次表揚大會中最資深且最年長的鄰長，為中西區藥王里第5鄰鄰長郭其金，服務里民已逾70年，今年已95歲高齡仍到場接受表揚。

黃偉哲表示，特別感謝各位里長、鄰長以及民政人員，在防疫的關鍵時刻，不辭辛勞、挨家挨戶地為里民宣導防疫措施，無私奉獻協助里民疫苗的登記及接種。台南在新冠肺炎疫情中，確診數最少、加零天數最多，都是醫護人員、民政人員、里鄰長辛苦努力的成果。

黃偉哲說，在市政推動上，里鄰長與區公所是緊密配合的，市府對於地方的建議一定會全力以赴，非常感謝里長、鄰長對於各項市政推動的協助，以及肩負與民眾溝通的橋梁，期許未來大家一起做得更好，讓市民過得更好。

本次表揚大會共有151位現場接受表揚，其中獲頒資深里長獎項的新營區永平里陳國安、北門區雙春里李連興、善化區頂街里蘇坤欣、東區崇德里陳福來、南區金華里柯崑城及安南區梅花里蔡和豐等皆服務超過30年；大內區石城里楊聰進則同時獲頒特優里長及20年資深里長兩項殊榮。

此外還有下營區茅營里第16鄰的李春松、佳里區海澄里第5鄰的楊甲祥、佳里區民安里第6鄰的林榮欽、西港區劉厝里第4鄰的劉基浩、西港區檨林里第2鄰的謝鬧蔭、善化區文昌里第8鄰的楊文盤、善化區六分里第2鄰的胡炳富、左鎮區澄山里第3鄰的楊金棟等8位鄰長亦服務超過一甲子。