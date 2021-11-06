忘憂森林30名山友迷路受困，南投消防局12小時成功救援。（民眾提供／盧金足南投傳真）

忘憂森林30名山友迷路受困，南投消防局12小時成功救援。（民眾提供／盧金足南投傳真）

忘憂森林30名山友迷路受困 南投消防局12小時成功救援

30名山友揪團報名從台北搭乘遊覽車南下旅遊，5日12時由忘憂森林入山預計往杉林溪方向隨意行走，因不慎偏離步道甚遠，誤入原始林區受困，吳姓領隊昨日下午四時26分向南投消防局求救，由於該團山友大多為年長者，年紀最大74歲，且大多穿著輕便服裝從事登山活動，消防局歷經12小時救援時間，於今日清晨將30名山友安全送回杉林溪遊樂區飯店。

同團山友表示，旅遊行程是（杉林溪森林遊樂區-忘憂森林二日遊）日期為11月5至6日，第一天從忘憂森林越嶺杉林溪森林遊樂區，夜宿：杉林溪主題會館(夜間觀星活動) 第二天：杉林溪遊樂園區、搭遊園車、松瀧岩瀑布、石井磯、藥花園。

消防局第三大隊獲報後，隨即成立前進救災指揮所啟動救援機制，依受困坐標位置，除商請杉林區林務局工作站3名人員就近前往外，亦調派鹿谷消防2名、義消1名於下午五時30分前往協助及引導。

但因夜間視線不良且受困位置位於原始林區，增加救援難度及搜尋時效，搜救人員一面開闢林道一面慢慢挺進，昨晚9時12分林務局工作人員回報率先接觸到受困山友。

經評估後，除一人腳踝扭傷不良於行，其餘人員狀況平安，消防人員後也陸續抵達會合，並分發飲水及乾糧供受困人員使用，考量山上天氣寒冷，部份山友穿著過於單薄，決議連夜緩慢保護一行人下撤。

消防局表示，因下撤以安全為考量，多為年長者不良於行，故過程緩慢，最後在歷經12小時救援時間，於清晨5時25分才將30名山友安全送回杉林溪遊樂區飯店。