花蓮縣推動「太平洋左岸宜居城市─美崙綠網營造計畫」，台電花蓮區營業配合將七星潭四八高地至台灣菸酒花蓮酒廠後方路段，50多支電桿地下化，目前1.5公里路段已全數完工，縣長徐榛蔚昨參加拆桿儀式，她感謝台電公司協助，電纜線地下化後，抬頭只見天際線、沒有電纜線。

徐榛蔚參加「花193線縣道高幹架空線路下地管路工程」拆桿儀式。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣府推動美崙綠網計畫，提升市容景觀，台電配合執行「花193線縣道高幹架空線路下地管路工程」，耗資2600多萬元，將七星潭四八高地至台灣菸酒花蓮酒廠後方路段架空桿線，改以地下電纜供電。

台電公司花蓮區處長吳耀民說，電力地下化工程複雜，1.5公里路段共分2階段施工，歷經規劃設計、道路開挖申請、電力管路埋設、電力變壓器及開關箱設置、高低壓地下電纜佈設及架空電線桿移除等，共拆除水泥電桿50餘支及架空高低壓電線約1萬公尺，並佈設高低壓地下電纜約1萬5700公尺。

徐榛蔚感謝台灣電力公司花蓮區營業處所有工作人員的努力付出。她表示，「太平洋左岸宜居城市-美崙綠網營造計畫」，榮獲建築界奧斯卡「國家卓越建設獎」金質獎。而拆除水泥電桿改成地下化纜線，讓人行道鋪面與天際線景觀，獲得相當改善成效，重現遼闊天際線。