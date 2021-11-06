台灣女星大S(徐熙媛)2010年閃婚大陸富少汪小菲，婚後大S努力給老公生了一雙兒女，本以為婚姻穩定幸福，不料分隔兩岸的夫妻倆瘋傳離婚，日前更爆即將官宣，但未獲雙方證實，如今又爆新狀況，汪小菲昨晚突然改掉微博帳號，並給自己正名，引發熱議。

昨晚(11/5)9點多，汪小菲突然在微博發文，寫下：「今天十月一號，我想起來我原本的本命(本名)，我不叫汪小菲，我叫汪少菲，這是我的本名」，還直接改掉了帳號，網友首先注意到他提及的日期，以為他一時混亂誤植了年月，「時差一個月？」但汪小菲解釋是指農曆初一，11/5是農曆10月初一。

也有部分網友認為汪小菲這篇突如其來的「正名」發文，應該是喝多了，起床就會刪文，還笑勸他「少喝點」，但沒想到這文章一直留了下來也沒修改，汪小菲甚至今天去給自己新開的4店面趕場剪綵，po文紀錄不忘說喜事到「看來改名兒挺好」，證實了改回本名「汪少菲」是認真的。

汪小菲微博突改名。(翻攝自汪少菲微博)

事實上，汪小菲早前就多次在節目上提過本名的事情，老婆大S也知道，之前夫妻倆攜手上陸綜《幸福三重奏》，汪小菲就跟老婆說過這件事，表示本名「汪少菲」是太祖母給他取的名字，登記戶口時陰錯陽差少了一撇，居委會的大媽就一直以為他叫「小菲」，辦身分證時他就成了「汪小菲」。

大S聽了，先是說她覺得叫汪小菲好聽多了，還偷笑表示老公從少菲變成了小菲，「救了你一命，讓你命變那麼好」，汪小菲以為大S意思是「能娶到妳是吧」，但大S解釋，並非娶到她命變好，「是說你的品格可以變比較好」。