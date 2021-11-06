民進黨徵召前立委林靜儀醫師參加台中第二選區立委補選，但遭爆料身為衛福部「預防接種受害救濟審議小組（VICP）」委員，今年開會9次卻僅出席1次，挨轟請假王。民進黨台北市議員王世堅認為，不論參加任何委員會「要嘛就認真去參加，要不就是不要參加」，如果有時間就應該認真參加，若沒時間參加，則應該把機會讓給其他的專家們。

王世堅5日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，對就是對，錯就是錯，國內各種大大小小的委員會當中，相信每一個參與者和有擔任委員的人也都清楚，「要嘛就認真去參加，要不就是不要參加」，其他理由都是多講的，林靜儀委員應該自己也會有一個深切的檢討。

王世堅指出，國內的政黨都有輪流執政過，不論誰執政，或多或少都會往自己熟悉的人才庫尋找人才。至於林靜儀否有符合VICP委員聘任的專業考量？王世堅認為她在專業上有受肯定，資格應無問題。

王世堅說林靜儀在立委方面的表現有成續可去查，他認為沒問題，至於在VICP請假一事，王世堅說，雖然林靜儀有做出一些說明，但應該要認清楚，如果確實在時間的分配上有困難，可能就要考慮請辭，讓別人參加。

王世堅呼籲，不管是什麼委員會，有時間就一定每一場都去參加，如果不行的話，國內還有其他專家。

不過，衛福部長陳時中今(6日)出席「第74屆醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮」時透露，林靜儀已經請辭VICP委員，而自己也已經批准。