副總統賴清德6日出席「國家生技醫療發展基金會數位生技口腔論壇」時指出，公投是落實主權在民的一個手段，期望生醫界、醫界及科學界大家能以科學立場專業判斷這次的公投案，並勇敢向社會表達看法。

賴清德致詞時對獲得終身成就獎得獎人陳義聰醫師表達敬意。他說，陳義聰在牙醫及生技領域成績斐然， 34年前，從5張診療檯、3位合夥醫師聯合執業開始，一路秉持技術好、品質好、服務好的精神，迅速建立全球第一個兼具垂直與水平整合的德威國際口腔醫療體系，並致力於海內外醫療技術及學術的研究。

賴清德接著說，陳義聰2014年曾擔任中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長，並舉辦「第一屆台灣口腔國際論壇」，針對口腔醫學的公共政策，及公共衛生的醫療政策提出許多建言，包括建議應設立「口腔健康專責單位」、牙醫長照政策及培養優秀口腔醫療人才至偏鄉服務等。

賴清德指出，在疫情期間，牙醫界率先推出全面性的預防計畫，讓口腔醫療及防疫可以同時並進，不至於因疫情關係，導致口腔醫療服務停擺，這對於廣大的社會大眾是相當重要的，他也藉此向在場的牙醫界先進表達敬意。

賴清德談到，台灣第一劑疫苗施打率在10月底已達到七成，並希望在年底前第二劑施打率能達到六成，他也希望大家未來能協助政府宣傳，相信對第二劑的施打率會有幫助；此外，因人口老化及少子化，台灣的疾病型態已產生變化，多為慢性疾病，其中口腔疾病被發現與心血管疾病、新陳代謝疾病等有莫大關係，他也期盼牙醫界能共同幫忙，一起提升台灣整體的健康。

賴清德也特別提及12月18日的公投，他期盼大家拿出專業來判斷，勇於向社會表達4個公投案站在科學的立場上，應該如何投票，並表示公投是主權在民非常重要的一個手段，應該要珍惜。他也認為公投與人的選舉應該要分開，才能讓民眾能冷靜的判斷，倘若公投與人的選舉混在一起，可能會將落實主權在民的公投擺在次要，這不是長期追求民主的台灣所要的。

最後，賴清德也期望大家盡量將落實主權在民的公投單純化，讓公投的品質能夠提升，也盼望生醫界、醫界及科學界的朋友們運用專業判斷，相信不難得到答案。