假行員要求被害人提領贓款，揚言如果沒有做到即涉嫌侵占、竊盜、詐騙等罪責。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

南投縣一名50多歲劉姓男子，9月間接到一通自稱是某銀行行員來電，對方詢問他有無貸款需求，聲稱也可協助辦理貸款整合。劉男因有車貸，且因信用問題有與銀行協商的紀錄，便與對方互相加LINE討論貸款事宜。劉男不僅將自己目前的工作及存款狀況一一告知，甚至將銀行帳戶、健保卡、身分證都拍照傳給對方。

隔日，又有另一名自稱銀行貸款部的人員加入劉男的LINE，表示為了利於審核貸款，必須製造一些與銀行間有「正常金錢往來」的優良紀錄，告知劉男他的帳戶接下來會收到一些匯入款項，請劉男必須依照指示，在24小時內將這些款項提領交還給銀行的「取款助理」，如果沒有做到，即涉嫌侵占、竊盜、詐騙等罪責。

接下來幾天，劉男的帳戶陸續有3筆總額達73萬元款項匯入，他依對方指示，分多次提領、轉交給所謂的取款助理。不料，數日後，劉男接到真正的銀行行員來電，告知他的帳戶因為有民眾報案遭詐，目前已被凍結。劉男這才發現上了詐騙集團的當，不僅帳戶被當成人頭帳戶，甚至還成了負責提款的車手，

警方統計，去年詐騙案件發生件數較前年增加7.16％，而今年僅1至9月的發生件數，已達去年總發生數的近9成之多，分析詐騙集團如此猖獗的最主要原因，為詐騙集團不斷運用各種手法話術，騙取民眾帳戶做為人頭帳戶使用，被害人還同時淪為取款車手，不知不覺中成了詐騙集團的幫凶。

刑事局呼籲，民眾如有資金需求，應尋求正規管道，勿輕信來路不明的電話、簡訊，或在確認訊息可信性之前，勿聽信不明人士鼓吹，輕易提供個人證件、帳戶資料，更不可透過LINE隨意傳送個資，以免被不肖分子利用。