立委何欣純希望能夠盡速決定市長人選，有這一隻母雞、領頭羊，會帶動整體的氣勢，才能夠拚贏。（陳淑娥攝）

台中市立委何欣純日前希望民進黨中央儘快決定市長提名機制，也是熱門人選的立法院副院長蔡其昌6日被問「是否表態參選台中市長」時表示，黨會按照它的機制、時程，不用急，按步就班。何欣純則說，很多基層希望能盡速決定人選，以利打選戰節奏，一隻母雞、領頭羊會帶動整體氣勢，才能夠一路拚贏。

蔡其昌上午受訪「是否表態參選台中市長」時表示，現在大家忙公投及中二選區補選事情，黨會按照它的機制、時程，必須先通過提名，最近才剛通過徵召辦法，黨在六都或縣市長布局有它整體的考慮，民進黨是一個民主的政黨，就算現在六都要徵召，也才剛通過六都徵召的提名辦法而已，所以不是誰表態要選或誰怎麼樣的問題。

蔡其昌說，民進黨有一個提名的機制，一個民主的機制要去處理，必須按步就班，所以不用急，不管最後徵召誰，一定都是民進黨最強最優秀的人，全黨都會來支持，不是他要不要表態或誰要表態的問題。就像中二選區補選，每個議員一開始都出來說「勇於承擔」，這是好事，但是講完就好了，接下來就等黨的機制，看它要怎麼來處理，不用一直吵這個議題。

至於黨內有聲音希望何欣純參選台中市長，何欣純下午表示，一切還是尊重中央黨部的提名的機制來，因為上個禮拜才確定六都的市長候選人是徵召的，徵召權在中央、在主席那邊，所以一切還是尊重，很多基層是希望能夠盡速決定市長人選，以利以後選戰的節奏。

何欣純指出，接下來，還有公投、中二選區補選，總總的事宜都希望能夠盡速決定市長人選，有這一隻母雞，這個領頭羊會帶動整體的氣勢，才能夠拚贏，贏到明年的縣市長，帶動市議員的選情，都能夠一路贏到底。至於會不會爭取？何欣純說，如果黨爭召她，她是黨員，也是台中市民，為了台中市當然是責無旁貸。