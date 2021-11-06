林姿妙表態反對重啟核四 馬英九籲考慮全國需求：國民黨應去溝通

由中華民國核能學會主辦的核能工業發展歷史特展「說信：從核說起」，今起在板橋435藝文中心展出，前總統馬英九受邀參加開幕式，對於國民黨籍的宜蘭縣長林姿妙昨表態「反對核四運轉」，他受訪表示，這是一個全國性議題，希望地方首長除了考慮地方需求以外，也應考慮到全國需求，並指出核能也是綠電，反核早就不是世界的趨勢。

馬英九說，地方首長比較關心地方議題，對於全國議題熟悉程度就會比較差一點，對於是否認為國民黨應該要再溝通，在公投議題上對外發言更一致，馬英九說，國民黨應跟民進黨溝通了解核四如不重啟，對於能源安全跟缺電情況可能會有非常嚴重後果。

馬英九指出，近年來民進黨把核能議題污名化，所幸2018年的以核養綠公投成功得到60％的公投票，這個公投票很有意思，是全台灣每個縣市都是60％，這個是很難得的。

馬英九表示，現在當局的非核家園是遙不可及，能源配比讓天然氣佔到50％，更是讓人害怕，因為我們並不產天然氣，對國家的能源安全有很大的影響，不要說是打仗，颱風季節只要有一艘運輸船到不了，用電就會變得很緊張。

馬英九指出，國際越來越多國家有共識，一旦排除核能，溫室氣體的減量的目的就無法達成，用綠電取代核電是很奇怪的，因核能不排碳也是綠能的一種，這根本邏輯不通，反核早就不是世界的趨勢。

另被問及綠營批藻礁公投在馬任內拍板定案，馬英九酸說，這個議題辦公室已經答覆過，民進黨已經執政六年，還在玩「馬維拉」把戲不太長進。另對美國人因為反萊豬感到生氣？馬說，這是一個莫名其妙的反應，萊豬包含歐盟跟中國大陸都是拒絕，因此美國生產的豬肉就大幅減少萊豬比例，我們希望盡可能要不含萊劑的美豬，應該是很正確看法，認為反萊豬並不會影響台美經貿關係。