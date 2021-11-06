童星出身的釋小龍，因在經典電影《新烏龍院》飾演武功高強的小和尚爆紅，被譽為李連杰的接班人，長大後的他雖仍在演藝圈闖盪，但聲勢已大不如前，不過他其實是名副的富二代，超狂背景也被底。

釋小龍本名陳小龍，爸爸陳同山8歲就開始習武，是少林寺武術學校的校長，更是「少林寺十八金剛」之一，在武界擁有極高地位，因此釋小龍2歲就被父親逼著學武，從小對他嚴格教育。

釋小龍現仍在演藝圈闖盪。(圖／本報系資料照)

不僅如此，爸爸陳同山名下還有9間公司，包括影視、餐飲、武術等，每家名字都有「小龍」，但之前曾發生武校學員身亡，無辜的釋小龍也遭到痛罵，但眼光相當長遠的陳同山，還是靠房地領域成為億萬富翁。

除了父親來頭不小之外，釋小龍乾爹吳敦背景更是強大，綽號「鬼見愁」的他，是台灣長宏影視股份有限公司總裁，曾是竹聯幫總護法，黑白兩道都吃得開，林志穎、賈靜雯、徐若瑄等人都被他一手捧紅。

而雖然身家背景強大，但釋小龍卻沒有自滿，靠著自己闖蕩演藝圈，他也曾表示在演藝生涯中，非常感謝三位貴人，一個是他的父親，一個是他少林寺師父釋永信，最後就是吳敦了。