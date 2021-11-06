大陸衛健委6日表示，目前大陸多地報告輸入性本土疫情，涉及多個口岸。交通運輸部宣布，目前大陸各外貿港口涉及13個省份，約2.5萬高風險崗位工作人員均已經做到集中居住、封閉管理、隔天檢測。

陸媒引述大陸衛健委6日公布，5日共新增新冠確診病例55例，其中，本土病例共有40例，包括黑龍江黑河市16例，河北9例，遼寧3例，河南3例，四川3例，雲南2例，甘肅2例，內蒙古1例以及江西1例。

大陸衛健委新聞發言人米鋒表示，當前大陸多地報告輸入性本土疫情，涉及多個口岸，發現多條傳播鏈條。截至5日24時，疫情波及20個省份，疊加冬春季季節因素，防控形勢嚴峻復雜。此外，病毒基因測序和流調溯源結果顯示，本輪疫情由多個不關聯的境外輸入源頭引起。

交通運輸部應急辦副主任周旻指出，目前大陸有39個公路口岸和129個水運口岸開通了跨境貨運業務。為加強高風險崗位人員的疫情防控，各外貿港口涉及13個省份約2.5萬高風險崗位工作人員均已經做到集中居住、封閉管理、隔天檢測。

交通運輸部指出，在前期口岸一線工作人員疫苗「應接盡接」基礎上，正積極推動相關人員優先開展加強免疫接種。