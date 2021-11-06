中華民國街舞運動協會理事長沈智慧為宣傳「第1屆中正盃全國運動舞蹈錦標賽，日前在臉書分享一支短片被網友們酸爆還因此落淚，對此，國民黨副主席連勝文今（6日）下午親自出席錦標賽替沈緩頰，他認為不可能每個人都是專業水準，不用太在乎別人的看法。

連勝文表示，前兩天打籃球扭到腰，自己一旦跳起來像中正紀念堂跳舞的大叔；從高中就很喜歡跳舞，之前也有人稱呼他為「舞棍」，跳舞是會讓人快樂的事情，自己很喜歡跳舞，不可能每個人的舞蹈都是專業、職業水準，最重要是要讓自己開心、自己快樂就好，不用太在乎別人的看法。

他強調，重點是看到更多的朋友、不同的團體，來推廣這個體育活動，5至6年前該運動項目並非如此受到如此關注，更多人出來推廣都是好事。

連勝文也說，自己如果沒有練習，自己出來跳舞就跟中正紀念堂內很多做體操的長輩，尤其霹靂舞協會是高難度動作，一定要經過練習，沒有練習有可能會受傷，若沒有練習也不敢獻醜，過去會出來參與主要是為了推廣，如今愈來愈多人關心，可以慢慢退居幕後不一定要出來獻醜。