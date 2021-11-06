六福村主題遊樂園日前配合五倍劵、萬聖節祭出許多優惠活動，吸引許多人前去遊玩，有網友今（6）日到六福村玩，被人山人海的景象嚇到了，貼文一出引起討論，大批的人潮也讓鄉民們擔心「這是疫情再次爆發的前兆嗎」？

一名網友今(6日)在PTT少發文表示，他今天去六福村，光是售票口人就爆炸多多，雖然原PO有事先購票，但一進去每個設施還是得排隊，讓他認不住抱怨：「今天六福村是怎樣？這人潮怎麼回事？」。

可見原PO貼出一張照片，六福村的售票處排滿了人群，為了遮陽一些人撐著五顏六色的傘，還有好幾組家長帶著小孩一同前往，已及幾個年輕人穿著顯眼的裝扮來參加萬聖節的活動。

貼文一出立刻引起熱烈討論，有許多鄉民幽默回應，「拚一下經濟，不然+0要幹嘛」、「人潮擁擠我能感覺你」、「全台最頂排隊遊戲上線囉」、「沒有排隊的時候，坐到遊樂設施會沒有滿足感」。

網友們也紛紛揭原因，像是不能出國、月考剛考完、可以使用振興券和加碼券、萬聖節活動很優惠等等，「最近真的別去，可以用券的地方一定超多人」、「萬聖節活動行銷的很成功耶」、「不能出國，有些人不出門玩會生病」、「月考完啊」，不過有網友看完照片覺得擔憂，「疫情又要爆發了」、「這是疫情再次爆發的前兆嗎？」。