台灣基進前立委陳柏惟遭罷免，民進黨中執會昨通過徵召前立委林靜儀，參加台中第二選區立委補選；至於是否會徵召顏寬恒？國民黨部台中市主委林敏霖3日表示，「顏家人很客氣，至今還沒有點頭」，國民黨預計11月15日前公布名單。對此，據媒體報導，有藍營知情人士透露，其實顏寬恒持續在中二選區基層勤走，主要還是看當地基層實力來定勝負，相信顏家能發揮優勢。

林敏霖表示，對民進黨徵名林靜儀尊重民進黨提名，不便評論其他陣營人選，國民黨並不會受影響，還再徵求最好的人選，如能提早公布就會提早公布。為找出有意願參選的強棒，林敏霖說，一直在徵詢人選，顏寬恒也是徵詢對象之一，但顏家人很客氣，至今沒點頭，所以持續徵詢各方意見中。

國民黨文傳會主委凌濤則表示，最晚11月17日中常會確定人選。黨內人士則表示，民進黨提名林靜儀，形同推出女版陳柏惟應戰，顏家出戰的可能性增高。

據《信傳媒》4日報導，有藍營地方人士坦言，其實顏寬恒持續在中二選區基層勤走，大大小小的場合都看到他在跑攤，跟選民互動熱絡，根本沒有畏戰、怯戰的跡象，「怎麼可能不選？」。且從罷免陳柏惟一役，就能看出顏家在地方上仍有深厚實力，也看出綠營已提前跛腳，此次補選主要還是看當地基層實力來定勝負，相信顏家能發揮優勢。