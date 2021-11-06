曾拿下十大網拍女神冠軍的「網紅始祖」拐拐，擁有美麗臉蛋與火辣身材的她，轉往演藝圈發展也表現亮眼，另有「內衣女神」封號，身為大正妹的拐拐，不諱言桃花一直很旺，但卻曾在感情上遭逢大危機，遇上恐怖情人，被軟禁還被對方施暴，最後是出動4名警察才將她救出。

拐拐作客《女人我最大》，談到曾遇上恐怖情人，表示剛出道時有一個男友，剛交往時非常正常，甚至很細心地照顧她，知道她生理期，會半夜泡熱可可給她，平時也會準備很多小驚喜，但交往了1年多後，拐拐發現兩人無時無刻都在爭吵，覺得這樣的感情不能再繼續，於是在電話中提了分手，男方聽了大爆炸。

在提分手1個禮拜後，男方突然冷靜下來不鬧了，說要好好談，拐拐也想著分手後能當朋友，就跟他約了在家樓下見面，而當拐拐準備下去接人時，前男友已經等在門口，待她開門就一個箭步進入屋內，將門關上，拐拐當時覺得對方狀態還OK，沒想太多就開始談，將這段時間的不滿都說了出來，結果前男友聽到一半直接暴走。

拐拐見狀要開門請他離開，但對方完全失控，「他就把我很大力抓回來，拋在地上」，拐拐因此頸椎受傷，還有輕微腦震盪，前男友就這樣將她軟禁在家裡，還故意將電視的聲音開很大，防止鄰居聽到拐拐喊救命的聲音，直到過了2、3天，有人察覺不對報案，警察來敲門查看，才發現拐拐的被關著，經歷一番對峙、出動4名員警才將她救出，拐拐表示如今想來仍心有餘悸，而當時她只想著要盡快脫離男方，因此沒有提告。