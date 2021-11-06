Tanker explosion kills hundreds at a gas station on Friday night in Wellington a surbub in #Freetown according to Disaster Management Agency rescue efforts underway @AFP pic.twitter.com/YjDpafGGe1 — Mohamed Saidu Bah (@MohamedSaiduBah) November 6 2021

美國「有線電視新聞網」（CNN）等外媒6日報導，西非獅子山共和國的首都自由市（Freetown），於5日夜間發生嚴重油罐車事故，據稱是在繁忙路口發生車禍、民眾上前爭搶洩漏的油料時爆炸，外媒稱已有至少91人死亡，該市市長更在臉書上表示，實際死亡人數恐超過100人。

CNN報導，自由市市長索耶爾（Yvonne Aki-Sawyerr）在臉書上表示，1輛油罐車和另一輛卡車相撞後，在路口發生爆炸，在社群網路上流傳的影片和照片「令人痛心」；「英國廣播公司」（BBC）指出，根據當地媒體和社群網路上的畫面，可見現場被大火籠罩、街道上躺著嚴重燒焦的遺體。

「半島電視台」（Al Jazeera）指出，許多民眾在油罐車開始漏油後，攜帶容器蜂擁上前搶油，才導致傷亡狀況如此嚴重。

根據CNN報導，目前已有至少84人死亡，並有許多送醫急救的傷患「狀況危急」；BBC則表示，國營醫院據稱已收到91具遺體，並有數十人受傷；索耶爾更表示，實際死亡人數恐怕超過100人，向罹難者家屬致上哀悼之意，並願逝者的靈魂安息。

BBC報導，目前官方並不認為這場大爆炸與恐怖攻擊有關，獅子山國家災害管理局局長席塞（Brima Bureh Sesay）告訴媒體，這是一場「非常、非常糟糕的意外」。BBC指出，自由市是一座人口達百萬的港口城市，近年經歷多起嚴重災害，包括2017年豪雨引發土石流，導致上千人喪生、至少3000人無家可歸；今年3月當地貧民窟則發生大火，造成超過80人受傷、逾5000人流離失所。