日職季後賽今天開打，樂天金鷲與千葉羅德隊首戰就戰到最後一刻才分出勝負，身為今年日職季後賽唯一代表的宋家豪在9局下平手時登板救援，被佐藤都志也敲出右外野再見二壘安打，樂天以4比5落敗，宋家豪也承擔敗投。

日職季後賽（又稱高潮系列賽）今天開打，由中央聯盟、太平洋聯盟第2、3名先進行3戰2勝系列賽，勝出者再與聯盟冠軍進行決勝輪系列賽，進行6戰4勝，聯盟冠軍先取得1勝優勢。

今天洋聯由排名第2的羅德在主場迎戰樂天，羅德系列賽首戰由20歲少年強投佐佐木朗希先發，成為太平洋聯盟季後賽最年輕的首戰先發，最終他先發6局飆出10次三振，被敲4支安打、投出2保送，僅失1分，退場時還是勝投候選人，但樂天在7局攻下3分逆轉，最終無關勝敗。

平手局面來到9局下，樂天換上宋家豪救援，但他一下場就先對岡大海投出觸身球，下棒打者短打成功推進壘上跑者，面對代打的佐藤都志也，一顆148公里的速球被敲出右外野再見安打，在系列賽以0勝1敗落後。