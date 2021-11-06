國民黨國際部副主任黃裕鈞日前接受訪時指，國民黨反美豬會影響台美貿易關係，事後被民進黨大做文章。當天節目主持人的黃光芹今在臉書指出，同台的民進黨口譯哥趙怡翔也坦承，「民進黨在野時反萊豬，是在不正確資訊下所做的錯誤決定」；趙怡翔今受訪表示，民進黨當時是資訊不充足的環境做出一個決定，那國民黨當時是一個資訊充足的狀況下做出決定，那怎麼會現在像是反過來？

他強調，國民黨過去是在一個資訊充足的環境下，「當時確實做了一個往正確方向」。

「口譯哥」趙怡翔與農委會主委陳吉仲今出席台灣之友會舉辦的萊豬公投座談會，陳吉仲一開場就打趣對趙怡翔說，「我現在比較欣賞國民黨的口譯哥，一個副主任」。全場大笑。

趙怡翔受訪時被問到此事指出，當年民進黨當時是在一個資訊比較不完整的環境，現在回頭看，可能是一個不太正確的決定。但是相對的，「我強調，國民黨過去是在一個資訊充足的一個環境之下，當時確實做了一個往正確方向的一個決定」。

他說，「國民黨反而現在從一個資訊充足到資訊不充足的一個狀況，然後把這樣的一個決定反悔，我所謂就是這個萊豬進口」；所以她覺得民進黨跟國民黨還是有很大的一個差異。國民黨當時確實是朝國際規範這一條路，他認為是這個是一個正確決定。

他表示，民進黨那時候身為在野黨的反對，是因為當時對於萊劑標準沒有界定，所以必須回過頭來看，才會有這樣察覺。