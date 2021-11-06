PLG新球季第1場熱身賽6日搶先在新北國王主場新莊體育館舉行，儘管前3節新北國王仍居領先，卻在末節突然崩盤遭到攻城獅追上，甚至取得10分超前，攻城獅最後以96比87力退國王，拿下新球季熱身賽首勝，7日將在新莊繼續進行兩場熱身賽。

新北國王熱身賽的第一個進球，是由菜鳥前鋒陳俊男籃下切入反勾得手，儘管用來對付老東家的林力仁很快就吞兩犯退場，國王的三分火力卻已展開，包含楊敬敏、李愷諺、張文平等人都投進三分球，打完首節，國王取得27比18領先。

今年PLG選秀狀元朱雲豪次節三分火力發威，接連投進3顆三分球，搭配郭少傑持續猛攻，幫助攻城獅逐漸追上，幸好國王也有楊敬敏、林力仁等人回敬三分外線，打完上半場，國王仍以45比42領先，雙方僅有郭少傑13分得分上雙。

來到下半場，攻城獅持續追分，更靠吳岱豪灌籃取得首度超前，接下來比賽形成拉鋸，不過靠著全場球迷加油，國王成功打出15比0猛攻拉開到領先13分，不過高國豪此節結束前爆發，更投進壓哨三分球，前3節打完，國王69比67領先。

沒想到末節剛開始，國王突然攻守失序，也讓攻城獅趁機靠林宜輝、高國豪、郭少傑等人火力，反以88比78超前，不過接下來國王終於回神，打出7比0重新追上，可惜李家瑞先是硬切籃下取分，陳堅恩又補上中距離，攻城獅再次拉開，也順利留住勝利。