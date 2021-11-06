桃園市八德區介壽路中國信託銀行，5日早上有民眾要匯款2萬美金，並稱要投資疫苗，銀行一聽懷疑詐騙。八德警方到場，識破是假投資真詐騙，幫民眾守下血汗錢。

八德區介壽路一段中國信託銀行5日10時許有民眾準備要臨櫃匯款美金2萬元至他人帳戶，銀行張姓經理及李姓行員一聽，直覺民眾疑似遭詐騙便立即報警處理；四維派出所警員許仁傑、侯屹涵獲報便立即趕往現場處理；經到場了解，原來是一名呂姓男子自稱其堂姐的女兒林女於香港公司任職，分享參與疫苗投資可以獲利穩賺不賠的機會。

員警獲知，就用呂男手機撥打給林女，林女卻稱匯款用途是用以購買金飾之用，再查呂男手機中對話紀錄，對話皆為常見之假交友詐騙，侯員並現場查詢該投資疫苗網址為詐騙網頁，種種跡象皆為詐騙集團常見手法；藉由員警及行員苦口婆心勸說且舉出網路多起交友詐騙案例說明，呂男才打消念頭暫不匯款，警方與銀行行員才鬆了一口氣，成功阻止本起網路詐騙匯款案。