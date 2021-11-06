大陸國家衛健委新聞發言人米鋒今天（6日）在國務院聯防聯控機制新聞發佈會上表示，當前，中國多地報告輸入性本土疫情，涉及多個口岸，發現多條傳播鏈。截至11月5日24時，疫情波及20個省，疊加冬春季季節因素，防控形勢嚴峻複雜。

大陸國家衛生健康委疾控局副局長吳良有介紹：

目前，陝西、湖北、湖南等省連續12天以上無新增病例，疫情在較短時間內得到迅速有效控制。

浙江和江蘇近日出現零星病例，未出現社區傳播跡象。

內蒙古、北京、貴州、山東等地防控效果正在逐步顯現，社區傳播已得到基本控制。

青海、甘肅、寧夏、雲南德宏等地疫情低水平波動，不排除社區續發風險，但疫情外溢的風險較低。

黑龍江、河北、河南、江西、四川、重慶、遼寧大連等地疫情仍在發展中，需密切關注疫情走向。

吳良有說，總體上，本次疫情呈現傳播鏈多、傳播速度快、傳播範圍廣的特點，外防輸入、內防反彈的防控形勢依然嚴峻複雜。大陸國家衛生健康委將密切關注相關進展情況，會同有關部門指導各地落實聯防聯控機制部署，持續加強疫情監測，加強病例和管控人員流行病學調查，嚴格落實風險地區、風險人員的管控措施，加強醫療機構和集中隔離點管理，嚴防次生疫情風險，推動各項措施及時落實到位，盡快有效控制疫情。