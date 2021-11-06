蘇貞昌稱反萊豬「美國人很氣」 連勝文反酸到底幫誰工作 16:452021/11/06 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨副主席連勝文。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 關於行政院長蘇貞昌5日備詢時，兩度強調因為反萊豬這項公投「美國人很氣」，對此，國民黨副主席連勝文今（6日）回應，應該要生氣的是台灣老百姓，不曉得蘇先生是幫台灣人工作，還是幫美國人工作。 國民黨副主席連勝文今（6日）回應，應該要生氣的是台灣老百姓，不曉得蘇先生是幫台灣人工作，還是幫美國人工作。（葉書宏攝） 連勝文質疑蘇貞昌說，講這些話的出發點為何？更何況美國也有很多豬肉是不含萊克多巴胺，很多豬肉是不含化學藥品的。連勝文強調，不進口萊豬還是可以進口美豬，只要不含有化學藥劑，這也比較符合民眾需求跟期待。 國民黨副主席連勝文今（6日）回應，應該要生氣的是台灣老百姓，不曉得蘇先生是幫台灣人工作，還是幫美國人工作。（葉書宏攝） 反萊豬影響台灣加入CPTPP？ 蘇貞昌兩度喊：美國人很氣 訂閱影音： 中時新聞網 蘇揆駁蔡習會總統沒說她要去 藍委批越權 蔣萬安動起來了 啟動12場街講 被問「重啟核四」這樣答 #連勝文 #美國人 #蘇貞昌 #反萊豬 #公投 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國台辦列台獨制裁清單 馬英九：應多了解台灣政治生態避免產生反效果 16:232021/11/06 政治 沈智慧拍片宣傳遭酸落淚 連勝文緩頰：不用太在乎別人的看法 16:352021/11/06 政治 2012反萊牛現卻挺萊豬 王鴻薇借蘇貞昌昔這句話喊：請投同意票 16:002021/11/06 政治 公投民調曝光黃創夏提「最可怕的事」 預言民進黨結局 10:092021/11/06 政治 民進黨撿到槍 炮轟國民黨矛盾 04:102021/11/06 焦點要聞 林姿妙反對重啟核四 馬英九：地方首長不熟全國議題 16:212021/11/06 政治 蘇貞昌提「美國很氣」槓公投 趙少康揭居心 15:522021/11/06 政治 1218公投倒數 民眾黨彰化市場拜票 攤商齊喊「拒吃毒豬肉」 14:232021/11/06 政治 「2012年的蘇貞昌」臉書文被灌爆了 網怒雙標：反萊牛卻開放萊豬 13:112021/11/06 政治 民進黨在野反萊豬是錯誤決定？ 趙怡翔：因為當時民進黨資訊不足 16:472021/11/06 政治 夏學理快評》別讓美國不開心 11:012021/11/06 快評 政治熱門新聞 蔡英文徵召六都人選 沈富雄竟吐3字 - 政治 賀德芬為論文門告教育部敗訴 彭文正竟這樣回 - 政治 游淑慧挖出蘇貞昌2012年貼文 驚爆：原來當年是反美急先鋒 - 政治 馬斯克《七步詩》觸動他 侯友宜回敬一首喊送「保時捷」1.4萬人讚爆 - 政治 國台辦列台獨制裁清單後 沈富雄發現少了這三個人 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。