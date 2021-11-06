關於行政院長蘇貞昌5日備詢時，兩度強調因為反萊豬這項公投「美國人很氣」，對此，國民黨副主席連勝文今（6日）回應，應該要生氣的是台灣老百姓，不曉得蘇先生是幫台灣人工作，還是幫美國人工作。

國民黨副主席連勝文今（6日）回應，應該要生氣的是台灣老百姓，不曉得蘇先生是幫台灣人工作，還是幫美國人工作。（葉書宏攝）

連勝文質疑蘇貞昌說，講這些話的出發點為何？更何況美國也有很多豬肉是不含萊克多巴胺，很多豬肉是不含化學藥品的。連勝文強調，不進口萊豬還是可以進口美豬，只要不含有化學藥劑，這也比較符合民眾需求跟期待。

國民黨副主席連勝文今（6日）回應，應該要生氣的是台灣老百姓，不曉得蘇先生是幫台灣人工作，還是幫美國人工作。（葉書宏攝）