大陸多省市近日陸續為3至11歲兒童展開新冠疫苗接種工作。中國疾控中心免疫規畫首席專家王華慶表示，臨床數據表明，接種了疫苗的兒童，不僅產生較高免疫，不良反應也與成人相當。

中國國務院聯防聯控機制今天（6日）下午舉行新聞發佈會，陸媒記者提問，根據媒體報導，部分地區啟動了3至11歲新冠疫苗接種工作，這一工作目前進展情況如何？3至11歲兒童接種新冠疫苗的目的和作用是什麼？目前國內外的臨床數據有哪些階段性的結論，針對孩子接種疫苗的情況？

對此，中國疾控中心免疫規畫首席專家王華慶表示，兒童接種新冠疫苗有四方面的考慮：

第一，兒童感染率不低。過去我們認為兒童感染率比較低，但隨著全球流行尤其一些國家出現的持續傳播，兒童感染率在不斷上升。

第二，過去認為兒童的病情相對較輕，現在看隨著持續傳播，兒童感染率上升，兒童中的重症或者死亡病例時有發生。國外有研究已經發現，目前兒童的住院率超過了今年早期的10倍。

第三，兒童在感染病毒後作為傳染源管理起來難度非常大。兒童在幼兒園、托兒所或者學校還有一些其他機構人群接觸密切，如果出現病例，也會造成聚集性疫情發生的情況。

第四，我們一直期望通過疫苗接種實現群體免疫。要實現群體免疫，對所有人群都易感的疾病來說，兒童也是其中的一部分需要免疫的人群。

針對兒童要接種的臨床試驗結果或者結論這一問題，王華慶表示，中國目前採用的滅活疫苗在前期臨床試驗，已經看到它能夠產生比較高的免疫水平，這是從有效性上來說。關於安全性。通過前期臨床試驗研究，兒童接種目前已經批准的滅活疫苗，不良反應發生情況與成人組相當。