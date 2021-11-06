今天在NBA場上籃網以96：90擊敗活塞拿下4連勝，當家得分好手杜蘭特(Kevin Durant)在比賽關鍵時刻連砍6分，最後拿下29分10籃板5助攻，這也讓他創下開季連9場得分超過20分的隊史紀錄，本季在厄文(Kyrie Irving)無法上陣的情況下他扛起重任，另外在聯盟官方發佈的MVP榜他也暫排第一。

📼 | @KDTrey5 set a Nets franchise record with his 9th straight 20+ point game to open the season pic.twitter.com/Rqh1HGpLsR — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) November 6 2021

在厄文無法上場，哈登(James Harden)平均得分(17.7)相較以往較低的情況下，杜蘭特可說是完全扛下籃網得分重任，他也無愧「死神」的名號場場瘋狂飆分，開季9場他比賽平均上場34.7分鐘，能砍下28.3分8.8籃板5.2助攻，命中率56.9%、外線36.6%、罰球77.8%，失誤也控制在合理的3.1次。

而在這9場比賽裡面有3場超過30分，10月20日開季對上公鹿就狂飆了32分11籃板4助攻，投籃命中率52%、外線42.9%，10月25日對上黃蜂狂轟38分5籃板3助攻，命中率高達70.8%、外線33.3%，11月4日對上老鷹砍32分7籃板5助攻，投籃命中率65%、外線33.3%。

另外在這幾場比賽中有3場整體投籃命中率、外線命中率同時飆破5成，分別是10月26日對巫師的52.9%、50%，10月28對熱火的雙「50%」，11月1日對活塞的76.9%、100%(投1球)。整體效率其實非常不錯，並沒有浪投的現象出現，反倒是罰球不太穩定，竟有3場66.7%。

扣除今天對活塞表現，賽前8場數據就讓他獲得官方MVP榜第一，前8場數據是28.3分、8.6籃板和5.3助攻，戰績是5勝3敗，拿下3連勝，排在他後面的有勇士柯瑞(Stephen Curry)、熱火吉米巴特勒(Jimmy Butler)、灰熊莫蘭特(Ja Morant)、公牛迪羅薩(DeMar DeRozan)等人。