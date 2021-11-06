限量美妝總是令人忍不住想要入手珍藏，近日肌膚之鑰、伊麗莎白雅頓、愛馬仕、ADDICTION推出限量彩妝、保養，其中肌膚之鑰、伊麗莎白雅頓搶搭雙11熱潮，推出超值組合，想要撿便宜一定要搶快。

▍1.肌膚之鑰全新祕密花園限量系列

為迎接雙11購物盛典，肌膚之鑰獨家推出全新令人無法抗拒的華麗商品「祕密花園限量系列」獨家隱藏逸品，包含全新光采奢華氣墊粉霜、奢潤唇膏、日本原裝精萃光采禮盒組及超限量雙11獨家限定色的光耀幻妍餅，皆以全新的絢麗包裝登場。

肌膚之鑰全新祕密花園限量系列，圖中的肌膚之鑰祕密花園精萃光采保養禮含精萃光采柔潤潔膚皂35g、精萃光采柔潤保濕露75ml、精萃光采防護精華乳30ml、精萃光采修護精華乳30ml、精萃化妝棉72片只要NT4550元，非常優惠。（邱映慈攝）

肌膚之鑰祕密花園迷你唇膏組，一次收齊5款經典天選之色。（邱映慈攝）

肌膚之鑰2021與法國銅板藝術家Michaël Cailloux聯手打造年度祕密花園限量系列，除了推出經典保養造光雙星：精質乳霜、激光瓶，及多款如盛放花園般的鮮豔繽紛花朵的迷你唇膏組、腮紅霜等彩妝商品，本次再推出隱藏限量明星保養彩妝逸品，由象徵自由的彩鳥引領，且用桃花般活潑生動的暖色調點綴，再次用亮麗光采開啟全新祕密花園的華麗大門。

肌膚之鑰祕密花園精質乳霜。（邱映慈攝）

肌膚之鑰祕密花園光采奢華氣墊粉霜。（邱映慈攝）

肌膚之鑰祕密花園唇膏#517完美玫瑰手部試色。（邱映慈攝）

▍2.伊麗莎白雅頓 X Ana Strumpf限量聯名款黃金膠囊

伊麗莎白雅頓歡慶暢銷冠軍「黃金膠囊」上市滿30周年，攜手巴西著名插畫家Ana Strumpf推出限量聯名款「超進化黃金導航膠囊Ana Strumpf限量版」，黃金膠囊是雅頓膠囊家族的冠軍產品，能促進肌膚天然膠原蛋白生成，使肌膚緊緻、淡化細紋和皺紋、明顯改善膚色和清透度，協助肌膚鎖水，同時還能改善肌膚質地，使肌膚平滑、柔嫩、健康。

推薦白天使用右側的超進化黃金導航膠囊，晚上使用左側的玫瑰金抗痕膠囊。（圖／品牌提供）

本次限量聯名商品搶搭雙11，品牌加碼推出「限量版肌轉修護組」，用6折的價格帶回限量款聯名商品，數量有限售完為止！

伊麗莎白雅頓限量版肌轉修護組。（圖／品牌提供）

▍3.愛馬仕2021秋冬限量版亮眼煥顏金光粉餅

愛馬仕今年秋冬推出限量款亮眼煥顏金光粉餅，粉餅盒為白漆圓盤造型，盒上凹嵌仿黃銅愛馬仕藏書章標誌，粉餅表面壓印上愛馬仕藏書章標誌，十分精美。粉末細緻輕盈，透明如薄紗的配方中融合了高濃度的珍珠金粉，仿黃銅的金屬反光將從其純淨光芒中突顯而出。本款粉餅可用於顴骨、鼻樑、眉骨上方打亮、塗刷於肌膚鎖骨更顯魅；亦或塗抹在眼角和唇峰上，以光彩耀眼的透明彩妝來妝點臉龐與雙眼。

愛馬仕2021秋冬限量版亮眼煥顏金光粉餅。（圖／品牌提供）

愛馬仕2021秋冬限量版亮眼煥顏金光粉餅上有精緻的壓紋。（圖／品牌提供）

▍4.ADDICTION癮吻唇萃三件組(迷你版)

一抹顯色、質地輕盈好暈染的ADDICTION癮吻唇萃推出限量的迷你版本，每盒內有3款迷你癮吻唇萃，為2款熱賣色加上1款全新限定色的超值組合。#001含「復古桃心木、浮華玫瑰、你是我的一切」三色，色調甜美可愛；#002含「秘魯咖啡、紅色珊瑚礁、最美麗的錯誤」三色，色調性感，適合秋冬穿搭。其中「你是我的一切、最美麗的錯誤」為本次迷你組合推出的限定色。