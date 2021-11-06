台南市總爺藝文中心6日舉行開館20周年慶祝活動，市長黃偉哲(右)發送小火車畫糖給小朋友。(劉秀芬攝)

台南市總爺藝文中心6日舉行開館20周年慶祝活動，多場好戲連番上場。(台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真)

台南市總爺藝文中心成立20年，園區內處處可見藝術家作品。(劉秀芬攝)

台南市總爺藝文中心6日舉行開幕20周年紀念活動，市長黃偉哲上午前往與民眾一起看蘇俊穎布袋戲開場演出、為總爺藝文中心合唱生日快樂歌、發送20周年紀念限量小火車畫糖，小朋友爭相排隊索取。黃偉哲說，總爺成立20年是重要的里程碑，期待總爺能立足20年，展望下個10年、20年，甚至百年。

黃偉哲表示，非常感謝這麼多愛護總爺的前輩朋友，合力保存這麼美麗的古蹟建築及綠意空間，讓古蹟與糖業遺址透過藝術、文教的能量活化再生，可說是國內民眾參與文資保存、社區營造的典範，如今總爺成為市民朋友甚至是外縣市遊客最喜歡休憩散步的地方。

總爺藝文中心前身是日本明治製糖株式會社的「總爺工廠」及「本社」，2001年11月4日正式成立總爺藝文中心開館營運，園區內有總爺紅樓辦公室、廠長宿舍、招待所、紅磚員工餐廳等4棟1999年指定的古蹟，還有日式庭園、百年樟樹群、昔日載運甘蔗的老火車頭、糖廍榨石，優雅日式景觀結合大片綠地。

文化局長葉澤山表示，市府文化局也花費不少心力經營維護，除引入豐沛多元的藝文展演、文化展覽等活化空間，常態經營研習教育課程超過20餘種，每年超過30檔展示、講座、工作坊、室內外演出活動吸引20萬人次入園，20年來帶動麻豆、下營、官田等鄰近地帶的藝文風氣提升。

此外，2014年起開辦的總爺國際藝術駐村計畫，吸引國內外藝術家深入麻豆與在地文史互動創作，8年來已經超過40組藝術家進駐，如今近20件藝術裝置於園區隨處可見、為空間增添文化氣息。

本周末起2日的館慶活動，除了6日蘇俊穎掌中木偶劇團、台南樂集、風乎舞雩舞團帶來精采演出，7日還有清華閣周祐名掌中劇團、古都掌中劇團、雞屎藤舞蹈劇場接力上陣，園區也推出親子遊戲小火車、浴衣體驗，還有在地耆老及專家組成的導覽解說服務。