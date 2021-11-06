國防部長邱國正以「台灣不會向中國大陸投降」為題投書美國華爾街日報，強調決心為中華民國的生存和繁榮以及台灣人民的安全和福祉而戰，對此，國民黨副主席連勝文今（6日）表示，兩岸之間最重要4個字「和平穩定」，也是國民黨一直主張的路線。

國民黨副主席連勝文今（6日）表示，兩岸之間最重要4個字「和平穩定」，也是國民黨一直主張的路線。（葉書宏攝）

連勝文表示，兩岸之間最重要4個字「和平穩定」，和平穩定的兩岸關係符合台灣、大陸所有人的利益，不要因為選舉考量刻意的升高兩岸緊張情勢，對於台灣人民而言是不公平的。

國民黨副主席連勝文今（6日）表示，兩岸之間最重要4個字「和平穩定」，也是國民黨一直主張的路線。（葉書宏攝）

此外，無論國際友人、台灣朋友都認為兩岸情勢是過去幾十年來最緊張的時刻，不理解民進黨執政為何要把兩岸關係弄得劍拔弩張，好像隨時隨地會發生戰爭。

國民黨副主席連勝文今（6日）表示，兩岸之間最重要4個字「和平穩定」，也是國民黨一直主張的路線。（葉書宏攝）

連勝文也提及，兩岸的衝突、爭執、意識形態爭論中一定還有其他路，這條路就是國民黨一直主張的和平穩定、交流、互惠雙贏，國民黨主張才是真正能夠幫助台灣最好的方法。

至於是否會協助公投案的宣傳，連勝文說，上周提名通過後，朱主席就有交付任務，目前積極在推動，有做到再來說，不然都是吹牛。