大陸國家醫保局今天（6日）在第四屆進博會現場舉行醫保支持醫藥產品進口政策研討會和進口藥品、醫用耗材集中籤約儀式。

澎湃新聞報導，本次簽約採購的產品包括大陸國家醫保局成立以來談判成功藥品、前五批國家組織藥品集中採購中選藥品，以及大陸國家組織集中帶量採購的中選心臟支架和人工關節。諾華、拜耳、賽諾菲、史賽克等外資企業分別與大陸國家醫保局醫保中心、國家藥品聯採辦以及國家耗材聯採辦簽訂了合作書。2021年進博會上，共採購進口藥品和耗材470多億元人民幣（約2000多億台幣）。

期間，主辦方還組織召開了政策研討會，大陸國家醫保局和上海醫保局分別介紹了國家藥品目錄准入談判、藥品和醫用耗材集中帶量採購，以及推動集採藥品、耗材和談判藥品落地等相關政策。部分藥品和醫療器械企業代表作了發言。

據報導，這是大陸國家醫保局首次舉辦該類活動，依託市場發揮戰略購買優勢，創造性開展目錄准入談判、集中帶量採購，成功推動大批進口藥品、醫用耗材以適宜價格進入中國市場。實現參保患者、醫保基金和進口醫藥企業三方共贏。並通過簽約，釋放了支持進口醫藥產品進入中國市場的鮮明信號，進一步堅定了外資企業提供更多醫藥產品、分享中國市場機遇的信心。

報導稱，下一步，大陸國家醫保部門將繼續完善機制，優化流程，支持更多進口醫藥產品進入中國市場，滿足中國廣大參保患者的醫藥服務需求。