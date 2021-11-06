台北大型廠館和大樓清洗影響環境，台北市議員王鴻薇質疑，部分廠商清洗外牆，常使用含有氫氟酸成分的清潔劑，也就是俗稱的「化骨水」，呼籲市府應該要訂定相關規定，避免環境汙染、傷害民眾健康。對此，環保局表示，針對如何清洗外牆，會再研議清洗規範。

王鴻薇說明，日前向環保局瞭解台北市大型場館外牆清潔劑是否有成分規範，環保局竟回答：「權管單位均無外牆清洗招標，尚無可提供之標準」，明顯是一大環保漏洞。

王鴻薇進一步說明，目前包含文化局轄管的台北流行音樂中心、台北表演藝術中心，以及體育局轄管的台北小巨蛋、各大場館，對於外牆清洗清潔劑成分，都沒有訂定相關標準。

她質疑，部分廠商清洗外牆，常使用含有氫氟酸成分的清潔劑，也就是俗稱的「化骨水」，屬於強酸，人體碰到會產生嚴重灼傷，甚至造成神經系統嚴重損傷而致命；例如去年台積電的清洗包商，就被爆出用化骨水清洗外牆，造成員工受傷。

王鴻薇要求，市府應該要針對大型場館，甚至是一般建物使用的外牆清潔劑訂定相關標準，也應定期抽查清潔廠商使用的清潔劑，維護環境及民眾健康。

環保局水質病媒管制科長彭富科表示，針對如何清洗外牆，會再研議清洗規範，有向北市外高空外牆協會了解，因氫氟酸屬中強酸，現在洗外牆也很少在用高濃度的氫氟酸。

彭富科補充，環保署有將氫氟酸訂為關注化學物質，10％以下氫氟酸清潔劑一定要標註成分、注意事項；10％以上高濃度的清洗劑則要拿到核可證才能使用。