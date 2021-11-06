木材雷雕文創產品展現古樸、創意的賣相和內涵。（金門縣林務所提供）

社區媽媽自製的「古早味」傳統糕點吸引民眾搶購。（金門縣林務所提供)

編織DIY課程吸引鄉親參加，老阿嬤也露一手好手藝。（金門縣林務所提供）

金門文化園區管理所郭怡如所長示範早年地瓜籤機具，也是全場矚目的焦點之一，吸引鄉親排隊懷舊。（金門縣林務所提供）

農委會水保局農再計畫的青年朋友展現工作成果。（金門縣林務所提供）

農委會水土保持局臺南分局副分局長祝瑞敏(中）等人一起為農友加油打氣。（金門縣林務所提供）

紅龜粿、蚵殼風鈴、編織，還有刻著「城隍護佑」、「過關」的古樸木材雷雕。農委會水土保持局與金門縣政府合辦的「2021浯島好農力-農村生活節」，讓蜂擁來到的鄉親回味金門懷舊風情，也看到年輕新世代的文創力，在海島的紅土大地舖展一種歷史傳承與放眼未來的新風貌。

這項在林務所大草地登場的活動，集合金門農村社區、小農及青年朋友，以吃喝賞玩逛買的生活日常，舖排饒富金門特有農村風情的多元攤位，一整天吸引鄉親扶老攜幼來到，在秋風送爽的田田綠野中，放送愉悅、暢懷的美好心情。

小農和青年朋友用他們的創意和巧思，妝點各項農特產品的賣相，表現讓金門農村掙脫傳統束縛，邁向魅力新生的活力。斗門社區地瓜紅龜粿、何厝社區花帔及古寧頭聚落的蚵殼風鈴等現場體驗單元，讓鄉親和遊客感受到金門農村多樣的文化創意與農產價值，也加深對農村在地生活文化的認同與肯定。

縣府和農委會水保局期待透過融合在地農村文化與文創產品的活動，讓農村生活在傳統與創新中走出新未來，就如同縣農會結合烈嶼鄉的檳心芋頭與台中市大安區農會飛天豬品牌，推出新產品「芋頭香腸」吸引熱烈搶購，1天的備貨量2個小時就賣完，未來可以繼續加強農創產品的行銷，讓有文化的新產品豐富農村生活，也提供消費大眾更多新選擇。