信邦（3023）長期長期深耕綠能產業，協助客戶、供應商建置太陽能太陽能電廠，今年更進一步走進學校，攜手淡江大學打造綠色校園，分別在游泳館與體育館頂樓建置太陽能發電系統，6日舉行啟用儀式。

淡江大學校長葛煥昭表示，綠色能源在永續發展裡扮演很重要的角色，在信邦的協助下，淡江在綠能發展、綠色校園往前邁出一大步。信邦董事長王紹新表示，環保議題夯，不少國家陸續喊話2023、2025要達到碳中和，淡江在大學中做了很好的表率，預期將會推動更多的單位、學校、公司、機關去想辦法學習、採用更多的綠能，來為地球盡一份心力。

考量淡江大學臨近淡水河，平日風勢強勁，工程設計時須考量支架與系統的穩定性，目前兩個電廠的系統結構皆能抗瞬間陣風17級，可抵抗颱風的侵襲；且系統採用國際知名技術的微型變流器，大幅提高整體系統的安全性及能效。此外，建設時也配合師生上課活動時間，安排吊掛、噪音工程規劃在暑假期間完成。

信邦表示，架設太陽能屋頂行電廠有幾項好處，可有效減少太陽光線的直射，幫助建物降溫2～3°C，減少室內冷氣與灑水系統的用電，節省電費約18％，同時減少太陽直射、阻擋日曬雨淋，也能延長地板壽命。

更重要的是，與淡江的產學合作，不只是綠能發電這個單一價值，後續的資料、數據搜集，與資訊、資工、電機、電工等領域持續合作，以培養再生能源領域人才。

信邦於2013年成立太陽能系統整合事業處，王紹新表示，綠能現在是很熱門的題材，但十年前非常冷門，當時也沒什麼人願意裝上太陽能板，但信邦秉持未來還是要節省電力消耗的想法，所以很早就切入綠能產業，一路以來包括風電、光電、電動車充電槍/充電樁、電動自行車，不論做多做少，替地球盡一份心力的想法不變。

信邦十幾年來累積許多成功案例，擁有超過200座案場的建置經驗，繼此次與淡江合作，後續還有和不少學校、機關持續洽談中，並往儲能、太陽能車、魚電共生等多元應用發展。

信邦太陽能系統整合事業處處長林懿賢表示，信邦目標在四年內，可掌握的綠電能滿足整個集團所需。展望2022年，王紹新認為，今年因為大陸補貼退場，所以風電需求下滑不少，不過綠能發展是不變的趨勢，明年穩健成長的看法不變，目標旗下MAGIC 5大產業均以雙位數成長為目標。