沈智慧今（6日）下午出席頒獎典禮說，很多朋友都打電話來關心，自己是開心的。（葉書宏攝）

中華民國街舞運動協會理事長沈智慧為宣傳「第1屆中正盃全國運動舞蹈錦標賽」，日前在臉書分享一支短片被網友們酸爆還因此落淚，沈智慧今（6日）下午出席頒獎典禮說，很多朋友都打電話來關心，自己是開心的。

沈智慧表示，非常開心比賽圓滿成功，孩子們都很開心，如今又多了一間學校台北城市科技大學，共有3所學校響應，希望有更多學校響應這個升學比賽，讓明年有更多學生、家長來參加，讓街舞走入學校；關於臉書影片一事，很多朋友都打電話來關心，自己是開心的。

值得一提，沈智慧穿著Nike Air More Uptempo籃球鞋現身，也成為媒體關注焦點，沈說，很喜歡這雙鞋，上網花了美金400元購買，等了半年才拿到還是收藏款，因為自己本身很喜歡籃球，也協助催生瓊斯盃國際籃球邀情賽，對於籃球情有獨鍾，所以買了這雙鞋。

媒體追問新北市長侯友宜本來要出席「第1屆中正盃全國運動舞蹈錦標賽」卻缺席，沈智慧表示，教育局長張明文、議長蔣根煌等都親自出席，市府一直給予很大的支持，免費提供場地，全力的支持，未來會好好學習跳舞，目前的舞台都交給年輕人，現在的舞台屬於他們。