味全龍隊游宗儒6日被統一獅隊林安可敲全壘打，下一打席投出觸身球砸中林安可右後膝，賽後在網路上引發熱議，認為游宗儒是故意，結果游宗儒截圖網友留言並發文再引起另一風波，對此統一獅隊總教練林岳平認為，游宗儒不是故意的，「他想投近身球很正常，這也是比賽的一環。」

游宗儒在5局下登板，面對首棒打者林安可就挨轟，下一局兩人再度碰頭，第1求救打中林安可，當下「餅總」也走上來向裁判說了些話。對此林岳平說：「我走出去只是想提醒一下裁判，這種比較危險的近身球是不是應該需要警告一次，但後來他們也立刻換投，就沒有這個問題，我沒有不高興。」

「餅總」認為，游宗儒前一次外角球被林安可打全壘打，下一打席可能想投內角，「這也是很正常的。這樣投是可以，這也是比賽中的一環。」今天龍隊因投手戰力需求，將游宗儒降下二軍，拉上趙璟榮。

龍隊總教練葉君璋也替子弟兵緩頰，「如果他那麼準，就不會被打全壘打，我不認為他是故意的。只能說這就是棒球，也算是巧合。」葉總表示，游宗儒的控球本來就比較不理想，但他也很努力在改善，「記得去年在二軍時，每次碰到王勝偉都會對他投出觸身球，投到王勝偉都來問他『你是故意丟我的嗎？』。」

談到游宗儒賽後在臉書上發文引發球迷反彈一事，葉君璋認為，現在IG、臉書這種社群媒體留言太多了，也有跟選手說，如果看了負面留言會影響到心理，就應該盡量不要去看，「必須要了解怎麼做對自己是好的。」