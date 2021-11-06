財團法人公益傳播基金會6日舉行「第4屆原客世代創意活力競賽」，來自各地6組優秀的原住民及客家隊伍輪番上場競賽演出，場面熱鬧。（張妍溱攝）

睽違2年，財團法人公益傳播基金會舉行「第4屆原客世代創意活力競賽」，6日在北屯區好運來宴會中心登場，因疫情期間，全程採線上錄影方式，受邀的原民及客家社區團體，有歌唱、舞蹈及舞台劇等創意演出，將於10日晚間7點在「原客世代」臉書粉絲專頁播出。

公益傳播基金會與台中市政府客家事務委員會及原住民族委員會共同協助推動，參與舉辦「原客世代創意活力競賽」至今已第4屆，藉此讓更多人認識原鄉客家文化特有內涵，並促進其社區據點活化及世代間的融合與交流，在社區中能夠讓在地特有的原住民、客家文化更加發揚光大。

活動先由2019年冠軍隊伍「台灣基督長老教會中布中會清山教會」進行開場表演，接著由台中客家民俗技藝發展協會、台中市加路蘭原住民文化協會、台中市東勢區上城社區發展協會、台中市原住民婦女會、台中市以馬內利全人發展關懷協會、台中市客家文化協進會等來自各地6組優秀的原住民及客家隊伍輪番上場競賽演出，現場非常熱鬧。

客委會主委江俊龍出席指出，感謝公益傳播基金會對台中市原客文化的關懷，對歐陽明創辦人奉獻社會的精神表示敬佩，此活動已舉辦到第4屆，各隊伍精心籌備多時，期許各隊都能展現出最好的學習成果，傳承本土文化。

為延續原、客文化傳承的意義，公益傳播基金會特地邀請2019冠軍隊伍「台灣基督長老教會中布中會清山教會」做開場表演，接續將由來自中部地區6組優秀的原住民及客家隊伍，依序帶來精彩演出。