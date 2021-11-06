雲林縣的新冠肺炎第1劑疫苗施打率71.3％，超越中央流行疫情指揮中心的社區防疫安全的70％目標，第二劑36.8％也高於全台平均施打率35.4％，衛生局6日再安排斗六市永安診所疫苗服務團隊到雲林科技工業區服務中心設置接種站，方便企業員工包括移工接種，提供因工作不方便預約者另一個施打的管道。

今天（6日）在雲林科技工業區服務中心設置的企業外展接種站大排長龍。（周麗蘭攝）

雲林縣衛生局為衝高第一、二劑的涵蓋率，6日啟動「企業外展接種服務」，一整天早上9點到下午4點在雲林科技工業區服務中心設置接種站，為服務外籍移工，現場還聘請8名翻譯幫助醫師問診。

縣長張麗善表示，企業外展接種服務是媒介醫療院所與企業團體合作，把接種服務從社區擴展至企業團體，提昇社區集體免疫力，也讓雲林鄉親的生活更安全與健康，快快樂樂過好年。

衛生局長曾春美指出，本縣除了透過1922預約平台可到103家醫療院接種，後續將依中央配送之疫苗種類、數量，提供縣民多元多管道的接種方式，還有社區接種站服務、外展接種服務（包括職場、機關、企業），登記接種達100人以上，就媒合醫療院所接種。