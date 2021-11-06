大陸國台辦點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等人為台獨頑固分子，禁止其本人及家屬進入陸港澳，並依法追究刑事責任。不過，前立委沈富雄直言，這三個人並不是元凶，同時他也發現，前總統陳水扁、李登輝和現任總統蔡英文並沒有在這份名單當中。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮5日發布「答記者問」表示，大陸方面依法對清單在列的「台獨」頑固分子實施懲戒，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其它必要的懲戒措施。

沈富雄5日在政論節目《少康戰情室》中表示，這是高人湊出來的三個名單，一個行政院長、一個立法院長，是三權分立當中重要的兩大咖，另外加上外交部長吳釗燮，因為他話多而且強硬。但是行政院長和立法院長都會下台的，很快任期到了就下來，但考量到他們過去的主張，比如游錫堃是正國會的領袖，他夠格但不是元凶，這三個人絕對不是元凶。

主持人趙少康問沈富雄，「元凶是誰？」沈富雄指出，阿扁不在名單裡，不知道阿扁做何看法？「台灣之子耶」；李登輝已經走了，如果李登輝還在，應該在名單裡；還有就是為什麼放掉蔡英文，現在台灣的兩岸統獨調性？是蔡英文在決定的，怎麼不點名蔡英文，只點名這兩個蔡英文屬意的人？