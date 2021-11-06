十大傑出青年頒獎典禮，首次移師台東舉行。（莊哲權攝）

第59屆十大傑出青年頒獎典禮今天首度移師台東，今年有11位優秀傑出青年，其中，台東青農魏瑞廷獲得「農漁環保類組」獎項，也是台東縣睽違34年後再度有人獲獎；台東縣長饒慶鈴期盼透過與10傑的意見交流，能在未來推動台東慢經濟的角度上有更多元思考方向。

十大傑出青年頒獎典禮59年來首度在台東舉行，6日上午先舉辦台東青年論壇，由新出爐的十傑當選人與台東縣縣長饒慶鈴及國際青年商會總會長郭文彥深度對話，饒慶鈴表示，這次論壇的方向都與台東縣政府推動的慢經濟政策不謀而合，會將論壇中的建言，帶回研議做為未來施政的參考方針。

獲農漁環保類的台東青農魏瑞廷，分享如何將科技帶入農業，運用區塊鍊技術打造全球信任的食品溯源履歷，讓栽種過程公開透明，讓池上米能透行銷全世界，透過農業軟實力提升台東的能見度。

獲兒童性別及人權關懷類的台東媳婦鄭惠如，則分享如何讓弱勢族群獲得適當的照顧與工作機會；文化藝術類的蔡博丞則分享藝術創作站上國際舞台的經驗給許多被台東吸引來定居的藝術家建議。

青商會總會長郭文彥則指出，受疫情影響，今年的十傑選拔遇到許多困難，而這次到台東舉辦頒獎典禮，讓十傑與台東產生很棒的連結，所激盪出來的火令人驚艷；國際青商會59年來持續為國舉才，透過他們奮鬥過程，成為大家生命中最感動的故事。

郭文彥表示，今年的十傑整合自己社區資源，及自己的專業知識，創造了許多讓人感動的生命故事及影響力，期許十傑持續發光發熱，把影響力傳遞給更多年青人，投資國家的未來。