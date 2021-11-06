科博館與友達永續基金會攜手，針對「達達的魔法樂園」展區更新展品，6日重新開張，盼帶領民眾感受光電科技的日新月異。（科博館提供／林欣儀台中傳真）

台中科博館又有新玩法。有感於科技日新月異，科博館再度攜手友達永續基金會，更新「達達的魔法樂園」展區展品，6日重新開張，包括魔幻候車亭、奇幻景觀窗等展具都吸引許多大人、小孩暢玩；而配合科學節，科博館也首度在夜間對外開放。

夜晚的科博館比白天更好玩，配合「2021台灣科學節」大科學及夜科學活動，科博館5日起連續2周的周五、周六皆在晚間對外開放，館方並在橢圓形廣場舉辦Kuso魔法球、魔幻火焰及武士們的光劍對戰等活動，以雷射光束爆破、利用化學物質呈現五光色彩等方式，呈現「光與影」的奇幻旅程。

除了有科學活動邀民眾參與，總共4天的夜晚，科博館戶外廣場也有夜間光景投影、市集活動及街頭藝人表演，化身成為另一處供民眾休憩、玩樂的新場域。

此外，科博館與友達永續基金會攜手合作的「達達的魔法樂園」也換新裝，科博館館長焦傳金、友達光電董事長彭双浪6日一同為新展區開幕。焦傳金表示，科學的進步日新月異，為讓民眾感受最新科技與知識，與友達再度合作進行展品更新，盼未來攜手推動科普教育。

「生活中藏有科學，科學中藏有魔法」，彭双浪指出，「達達的魔法樂園」2015年開幕後，累積參觀人次達200多萬，透過AR擴增實境、擬真技術等沉浸式數位體驗，以淺顯易懂的互動展示，盼啟發孩子們對科學的興趣，堪稱全台最大光電原理學習基地。

新的達達魔法樂園包括有迎賓魔法門、魔幻候車亭、奇妙景觀窗、神奇魔法畫等展品，其中，「魔幻候車亭」是運用85吋互動式透明顯示器打造，民眾可透過即時影像互動；「大眼睛」則是全台最大的擬真眼球展具，透過機械氣動與感應裝置、可模仿人眼動作，盼讓大人、小孩在玩中學。